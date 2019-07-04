Клара Новикова рассказала, почему не выходит замуж после смерти мужа

Российская артистка Клара Новикова 34 года была в браке со своим мужем Юрием Зерчаниновым. В этом году — десять лет, как его не стало. После кончины мужа у Новиковой так и не появилась новая любовь.

Сама артистка объясняет, что она попросту не нашла человека, который был бы ей достойным мужем.

Новикова относится к своему семейному положению философски и говорит, что печалиться ей противопоказано — у нее есть дочь, а также внуки, любимые друзья и профессия, с которой она связала всю свою жизнь.

Сейчас юмористке 72 года, но она не жалеет себя и не спешит уходить на отдых. Актриса объясняет, что у нее столько работы и важных дел, что ей некогда беспокоиться о личной жизни.

— Расстраиваться, что не замужем, некогда, — заявила артистка.

Также Новикова опровергла недавно появившиеся слухи об онкологии и сказала, что чувствует себя прекрасно.

Сегодня актриса продолжает свою карьеру в Театре на Малой Бронной. Помимо этого, она готовит масштабный гастрольный тур, чтобы порадовать своих преданных поклонников, сообщает Teleprogramma.pro.

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