Мегаполисы мира вступили в здоровую конкуренцию

По прогнозам экспертов, в перспективе ближайших 20–30 лет мировое сообщество может столкнуться с таким новым явлением, как «возрастная» эмиграция.

Речь идет о том, что даже сегодня разрыв между продолжительностью жизни в беднейших и развитых странах достигает 40 лет: например, люди живут 40–50 лет в ряде государств Африки, тогда как в ведущих европейских странах, Канаде, Японии этот показатель составляет 80+.

В значительной степени здоровье граждан зависит от наличия в регионе налаженной системы диспансеризации и ранней диагностики, вакцинации. Внедрение передовых медтехнологий — выращивание искусственных органов, корректировка «поломанных» генов — еще больше повлияет на качество и продолжительность жизни.

А если добавить к этому приход «эпохи знаний» с определяющей конкуренцией за человеческий капитал, то велика вероятность, что лучшие умы будут стремиться туда, где им предложат не просто выгодные условия труда, но, по сути, гарантию более долгой и активной жизни.

На фоне таких глобальных тенденций усилия ведущих мегаполисов по созданию комфортной и здоровой городской среды выглядят особенно актуальными.

— После второй промышленной революции (когда появился паровой двигатель, железные дороги и т.д.) разрыв в продолжительности жизни между развитыми и неразвитыми странами стал двукратный — 60–70 лет против 30–40. Третья промреволюция его почти выравняла. Результат разворачивающейся четвертой технологической революции зависит от того, насколько широко в итоге будут доступны медицинские ноу-хау разным странам и группам населения — будет это всеобщее повышение качества жизни, или оно коснется только развитых регионов. Но уже сейчас ученые всерьез говорят о возможности человека жить до 120 лет, — замечает амбассадор знаменитого Университета сингулярности (международный центр, изучающий глобальные вызовы современной цивилизации и передовые технологии) Евгений Кузнецов. — При этом следить за своим образом жизни, заниматься спортом, профилактикой надо будет уже с 20 лет.

Москва сегодня по продолжительности жизни (78 лет) вполне соответствует уровню развитых стран. И мировой тренд на ЗОЖ власти восприняли серьезно.

КОММЕНТАРИЙ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Вместе с развитием инфраструктуры и методов лечения важно помнить, что образ жизни является важным фактором развития серьезных заболеваний. Смертность от болезней сердца и крови (БСК) сегодня в РФ составляет 273,8 на 100 тысяч человек. А среди основных причин — малая подвижность, вредные привычки и нездоровое питание — все то, что можно предотвратить. И создание условий для профилактики, для ведения здорового образа жизни также является серьезной задачей мегаполиса.

Этим летом мы запустили проект «Здоровая Москва». Первый этап — появление в парках сезонных павильонов для диагностики здоровья и запуск в парках масштабной программы тренировок, лекций, мастер-классов — следить за своим здоровьем можно будет на открытом воздухе.

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