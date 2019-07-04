Дожить до ста лет помогут роботы-хирурги и ЗОЖ

В симуляционном центре Боткинской больницы очень оживленно: так, в клинике интенсивной терапии работник скорой помощи наблюдает за действиями преподавателя курса сердечно-легочной реанимации. На манекене, поразительно похожем на человека, тренер демонстрирует методы интубации трахеи с помощью специальной трубки. (Это нужно, чтобы обеспечить «пациенту» искусственную вентиляцию легких.) За манекеном — экран, транслирующий частоту сокращений сердца: длинная линия вдруг делает зигзаг! Остановившееся было сердце «отдышалось немного и снова пошло!».

Коллекция технологий

В уникальном симуляционном центре повышают квалификацию медики различных профилей. Отличие учебного центра Боткинской больницы от других — в интерактивности. Больничные манекены умеют «дышать» и «разговаривать», а катастрофы вроде взрывов или пожаров имитируются с голливудским размахом: на специальных экранах появляются изображения улиц, домов и прохожих, звуковые эффекты и декорации заставляют поверить в то, что все происходящее — реально.

Этот центр — своеобразный символ больницы: на площади в 2000 «квадратов» можно не только познакомиться с новейшими медицинскими технологиями, появившимися за последние годы, но и научиться с ними работать.

— Взять того же робота-хирурга Da Vinci, который позволяет проводить операции в труднодоступных местах вроде области малого таза, — поясняет «ВМ» Зураб Багателия, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. С.П. Боткина. — Сейчас этих роботов в московском здравоохранении четыре. А симулятор Da Vinci есть только у нас.

Без шансов на рецидив

Еще одним уникальным аппаратом в «коллекции» клиники является установка Intrabeam, позволяющая применять интраоперационную лучевую терапию для лечения опухолей головного мозга и брюшной полости. Аппарат точечно облучает границы прооперированной опухоли для того, чтобы ликвидировать раковые клетки, которые потенциально могли остаться в тканях. Согласно исследованиям, применение этой технологии значительно сокращает количество рецидивов.

К слову, в области лечения онкологии, считающейся сегодня одной из главных причин смертности россиян, за последние годы медицине удалось сделать несколько уверенных шагов вперед. Так, минимизация побочных эффектов химиотерапии возможна благодаря технологии химиоэмболизации.

— Под рентгеноэндоваскулярным контролем в пораженный орган к опухоли подводится препарат, — рассказывает Багателия. — При этом во время лечения в здоровые ткани поступает гораздо меньше химиопрепаратов, чем при системной химиотерапии.

Спасти Пушкина

Еще одной распространенной причиной смертности россиян являются сердечно-сосудистые заболевания. И здесь на помощь приходят новые технологии.

— Так, например, пациентов с ишемическим инсультом можно поставить на ноги с помощью методов рентгеноэндоваскулярной хирургии, — уверяет заместитель главврача. — Мы определяем в головном мозге сосуд, закрытый тромбом, и хирурги достают тромб, восстанавливая кровоток. Единственное условие: пациент должен поступить в отделение не более чем через шесть часов после начала инсульта.

Если еще двадцать лет назад помочь таким пациентам медицина не могла, то сегодня прогнозы у вовремя диагностированных пациентов с инсультом — вполне благоприятные. Улучшились прогнозы и у пострадавших в результате аварий или вооруженных конфликтов.

Так, по словам, Зураба Багателии, сейчас врачи легко предотвратили бы трагическую смерть Пушкина, погибшего от кровотечения и воспаления, начавшегося в результате огнестрельного ранения.

— Мы бы точно спасли не только Пушкина, но и других талантливых людей, ушедших слишком рано по причине неразвитой медицины, — не сомневается Багателия.

Уйти на пенсию в сто лет

Ученые уверены, что медицинские технологии вскоре будут не только спасать жизнь, но и продлевать ее. Так, на первом саммите специалистов по борьбе со старением, завершившемся в Пекине, эксперты пришли к выводу, что продолжительность жизни человека в ближайшие годы может достичь 150 лет...

По мнению заместителя главного врача Боткинской больницы, в вопросах здоровья едва ли не важнее технологий внимание к своему образу жизни.

— Количество долгожителей по Москве стабильно растет, — утверждает он. — Во многом это связано с популяризацией здорового образа жизни. Ну и, конечно, диспансеризация помогает в ранней выявляемости болезней.

А дни открытых дверей в Боткинской больнице, посвященные диагностике различных заболеваний, собирают аншлаги.

По словам врачей, сегодняшние москвичи ответственнее относятся к своему здоровью, чем их родители 20 лет назад. А это значит, что жить будем. И если не до ста пятидесяти, то до ста лет точно.

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