Отец одного из погибших моряков рассказал, почему сын стал подводником
Одним из погибших при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля стал капитан-лейтенант Михаил Дубков. В комментарии «360» его отец Игорь Дубков рассказал, что подводником молодой человек стал по семейной традиции.
— Дед был подводником, папа подводником, вот и он решил им стать, — отметил он.
Он рассказал, что созванивался с сыном ежедневно, а виделись они нечасто. Игорь Дубков отметил, что очень гордится сыном.
О гибели 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 стало известно 1 июля. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. В настоящее время продолжается проверка по факту возгорания.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 14 подводников посмертно будут представлены к государственным наградам, передает издание «Невские новости».
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