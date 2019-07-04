Коломойский заявил о непричастности России к конфликту в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал предположение, что Россия непричастна к вооруженному конфликту на востоке Украины. Своим мнением по данному вопросу он поделился в интервью журналу «Новое время».

Текущую ситуацию в Донбассе миллиардер назвал «внутренним гражданским конфликтом», который «готовился 20 лет, минимум с 2004 года». Присутствие российских солдат и техники на территории никак не влияет на развитие событий, утверждает предприниматель.

— Она [российская техника] и сейчас там есть и будет, пока будет конфликт, — пояснил Коломойский и назвал это «реалиями из жизни».

Он напомнил, что в свою очередь киевские силовики оснащены бронетехникой США.

— И что с этого? — задается вопросом олигарх.

Правда, помощь американцев нельзя назвать абсолютно бескорыстной, уверен Коломойский. Они действуют исходя из собственных интересов, потому что «Америке выгодно держать санкции против России». Именно поэтому, заверил бизнесмен, США предоставили боевые единицы, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе».

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. С одной стороны в противостоянии принимают участие воинские формирования Украины, с другой — повстанцы (преимущественно сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик).

Украина, США и несколько других государств, а также НАТО, Совет Европы, ПА ОБСЕ и Европейский союз обвинили Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Москва все обвинения отрицает.

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