Переехавший в Россию болельщик ЧМ-2018 рассказал о любимых местах в Москве

Ровно год назад внимание всего мира было приковано к России, которая стала хозяйкой главного спортивного события планеты — чемпионата мира по футболу. Турнир никого не оставил равнодушным. Футбольные эксперты называли его лучшим в истории с точки зрения организации. Но больше всего футбольный праздник поразил иностранных болельщиков, которые еще очень долго не хотели покидать Россию. Были и те, кто решил остаться жить в нашей стране после ЧМ. С одним из таких болельщиков пообщалась «Вечерняя Москва».

Британец Джастин Уоллей до приезда на мундиаль уже посещал Россию. Мужчина признается, что постоянно сопровождает английскую сборную во время поездок. Джастин не просто футбольный фанат, но еще и тренер клуба «Матабелеленд» из Зимбабве. Утомившись от продолжительных соревнований в Африке, год назад он решил в очередной раз приехать в Россию, насладиться играми ЧМ и посетить любимые места в столице и других городах страны.

Россия вдохновляет футбольного болельщика на творчество и новые свершения Фото: Из личного архива Джастина Уоллейя

— Россия — моя страсть, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Уоллей. — Несмотря на то что я здесь был четырежды, каждый раз я открывал эту страну для себя заново, — говорит Джастин.

Столицу России он считает одним из красивейших городов Европы. По его словам, здесь есть все, что нужно современному мегаполису.

— Особенно поражает наличие Wi-Fi в метро. Поверьте, ни в одной другой стране такого нет, — утверждает британец.

Красная площадь, Воробьевы горы и «Москва-Сити» являются самыми любимыми местами англичанина в городе. Но не только Москва осталась в сердце Джастина. Не менее теплые чувства он испытывает к столице Татарстана.

Джастин занимается волонтерской деятельностью, путешествует по стране и пишет свою книгу об африканской футбольной команде, которую тренирует Фото: Из личного архива Джастина Уоллейя

— Казань превзошла все мои ожидания: смесь культур, неповторимая архитектура, особенно порадовала кухня. Мне нравятся десерты и выпечки там.

Путешествовать по стране Джастин любит на поезде. Из Москвы он часто ездит в Казань. После очередного визита в столицу Татарстана он решил остаться там жить. На своей странице в социальной сети он даже опубликовал пост, в котором обратился к подписчикам с просьбой помочь ему с работой.

— Хочется работать в туристической сфере, кто поможет с трудоустройством? — поинтересовался он у пользователей соцсетей.

После этого его пригласили в администрацию города и заверили, что работу предоставят, но официально трудоустроят только после получения российского гражданства.

После очередного визита в Казань Джастин решил остаться жить в столице Татарстана Фото: Из личного архива Джастина Уоллейя

Пока же Джастин занимается волонтерской деятельностью, путешествует по стране и пишет книгу о своей африканской футбольной команде. Ему приходится периодически летать в Зимбабве, чтобы тренировать футболистов.

Англичанин утверждает, что для творчества Россия ему очень подходит. Он даже пытается писать на русском языке, который знает уже довольно неплохо.

— Теперь я понимаю Пушкина и Достоевского, прославившихся своими романами на весь мир. Они вдохновлялись родной страной. Здесь сконцентрирована огромная энергия и сила, которая никогда не угасает и питает умы гениев.

Джастин любит путешествовать по стране на поезде Фото: Из личного архива Джастина Уоллейя

Особая страсть Джастина — русские девушки. С одной из них у него роман. В планах англичанина — жениться на своей избраннице, выучить русский и отправиться в кругосветное путешествие с будущей супругой.

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