Логопед рассказала о причинах медленного развития речи у детей

Логопед Алина Горбатова рассказала о том, как должна развиваться речь у ребенка, и объяснила, что делать, чтобы она сформировалась правильно.

Первым делом специалист посоветовала чаще разговаривать со своим чадом. Она рассказала, что до года ребенок усваивает информацию через яркую эмоциональную окраску. Это означает, что родители должны тратить меньше времени на «сюсюканья», делая акцент на внятной, членораздельной и выразительной речи.

— Запомните, что речь формируется на основе слуха и подражаний. Это ваш маленький ключик к здоровому развитию ребенка, — объяснила Горбатова.

По словам эксперта, не стоит злоупотреблять звукоподражаниями, описывая то или иное явление, животное либо предмет. Популярные среди мам «гав-гав» при закреплении образа собаки и «би-би», когда речь идет о машине, могут дать не лучший эффект в развитии детского речевого аппарата.

Эксперт рассказала, что уже в 7 месяцев ребенок может начать произносить слоги, а в год — простые слова, хотя все сугубо индивидуально. Кроме этого, есть внутренние процессы, генетические нарушения и другие серьезные причины, которые могут осложнить процесс овладения устной речью. Если к году ребенок «молчит», нужно перестраховаться и обратиться к врачу, пишут «Аргументы и факты».

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