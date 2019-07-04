Москва и метрополия «Большого Парижа» подписали программу сотрудничества на три года
В четверг, 4 июля, мэр Москвы Сергей Собянин и президент метрополии «Большого Парижа» Патрик Олье подписали программу сотрудничества. Она рассчитана на три года — до 2021-го включительно. Документ предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по ключевым направлениям городского развития. Среди приоритетных сфер обозначены предпринимательство и торговля, градостроительная деятельность, экология, культура и культурное наследие, цифровое развитие и повышение эффективности городского управления в рамках программы «Умный город»/«Умная метрополия», информационные технологии и коммуникации, спорт, а также развитие технопарков и технополисов.
Метрополия «Большого Парижа» объединяет в себе Париж и периферию, включающую 131 коммуну департаментов Сен-Сен-Дени, Сен-э-Марн, О-де-Сен, Валь-де-Марн, Валь-д’Уаз, Эссон и Ивелин. Население метрополии составляет 7,2 миллиона человек.
Одним из главных приоритетов «Большого Парижа» является построение транспортной системы таким образом, чтобы связать пригороды между собой и с аэропортом имени Шарля де Голля без пересадки в центре города. Для этого строятся новые линии метрополитена. Также среди приоритетов «Большого Парижа»: повышение энергоэффективности строящихся зданий и реновация существующего жилого фонда.
Подписание соглашения названо важным шагом на пути укрепления отношений Москвы и Франции. В настоящее время в российской столице зарегистрировано порядка 170 компаний с французским капиталом в уставном фонде. А объем накопленных французских инвестиций в московской экономике составил почти 3,9 миллиарда долларов США.
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