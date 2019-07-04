Московские спасатели вытащили из воды рыбака на юге Москвы
• 13:25 • 4 июля 2019
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Мужчина рассказал, что сильные порывы ветра перевернули его лодку
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Столичные спасатели вытащили мужчину из воды в Нагатинском затоне. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
— Днем 4 июля мужчина 1988 года рождения перевернулся на резиновой лодке в Нагатинском затоне. Он переправлялся на лодке на остров с целью порыбачить. Водные спасатели ПСС «Кожухово» вышли по тревоге, подняли потерпевшего. Мужчина рассказал, что сильные порывы ветра перевернули его лодку, — сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе департамента.
Мужчина был передан сотрудникам скорой медпомощи, ему оказывается помощь.
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