Ежегодно строительная отрасль приносит в бюджет Москвы более 360 миллиардов рублей
Ежегодный суммарный вклад строительной отрасли в бюджет российской столицы превышает 360 миллиардов рублей. Как рассказал на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, вклад строительного комплекса в экономику Москвы с учетом долгосрочных социально-экономических эффектов составляет 16,9 процента от всего валового регионального продукта.
В отрасли работают порядка 11 процентов трудоспособного населения города.
— Строительная отрасль является драйвером развития столицы. Специалисты сферы работают над решением сложных, масштабных и значимых городских задач, — подчеркнул заммэра.
В среднем в столице строятся свыше восьми миллионов квадратных метров различной недвижимости, 100 километров дорог, открываются десятки станций метро, детских садов, школ, поликлиник, а также объектов спортивной и культурной инфраструктуры.
— Строительство метро, железных и автомобильных дорог, мостов, развязок и эстакад является одним из приоритетов градостроительной политики российской столицы, — продолжил Марат Хуснуллин. — На развитие транспортной инфраструктуры из бюджета Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы выделяются 600 миллиардов рублей в год.
По словам заместителя мэра, до конца 2023 года в городе намерены ввести более 130 километров линий и 50 станций метро, а также шесть электродепо.
— Кроме того, в планах — завершить формирование системы скоростных хордовых магистралей, — сказал Марат Хуснуллин.
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