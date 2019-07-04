Композитор Горан Брегович: Лучшие годы своей жизни глупо тратить на работу

Композитор Горан Брегович дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал, почему назвал свой коллектив «Свадебно-похоронным оркестром» и будет ли снова писать саундтреки к фильмам.

Брегович рассказал, что на Балканах есть традиция: после похорон все идут в дом умершего, а приглашенные музыканты играют его любимые песни, зачастую веселые.

— На похоронах можно услышать веселую музыку, если ее любил покойник. Это жизненный цикл, — пояснил музыкант.

Кроме того, оркестры часто выступают на свадьбах. Так и родилось название для коллектива — «Свадебно-похоронный оркестр».

Горан Брегович написал музыку к знаменитому фильму Кустурицы «Время цыган». Сейчас музыкант не собирается возвращаться к работе в кино. Он отметил, что жизнь коротка и приходится выбирать и концентрироваться на чем-то одном.

Композитор отметил, что начал творческую деятельность довольно поздно, после 40 лет.

— Я вынес одну вещь: лучшие годы своей жизни глупо тратить на работу. Ты должен веселиться, — пояснил он.

Источник: mir24.tv

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