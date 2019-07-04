Летние кинопоказы начнутся в столичных парках 5 июля
• 13:33 • 4 июля 2019
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Зрители смогут увидеть советские фильмы «Девчата», «Мимино» и «Летят журавли»
Фото: Анастасия Винокурова, «Вечерняя Москва»
Летние кинопоказы «Московское небо» начнутся на природных территориях столицы 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Бесплатные показы художественных фильмов пройдут с 5 по 14 июля в 21:00. Организатором мероприятия является ГПБУ «Мосприрода».
Фильмы покажут в лесопарке «Кусково», на территории ландшафтного заказника «Теплый стан», в парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Ветеран», «Серебряный бор» и «Царицыно».
Зрители смогут увидеть советские кинокартины «Девчата», «Мимино» и «Летят журавли», сообщает агентство городских новостей «Москва».
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