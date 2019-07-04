Прохор Шаляпин рассказал об отдыхе в Париже
• 13:46 • 4 июля 2019
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Прохор Шаляпин сообщил, что не был в Париже 13 лет
Фото: https://www.instagram.com/p/BzfdhYeny03/
Певец Прохор Шаляпин наслаждается отпуском за границей. Сначала он отправился в США, а на этой неделе прилетел в Париж.
Певец опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с видами на Триумфальную арку, Лувр, Эйфелеву башню.
Он отметил, что не был в Париже 13 лет.
Многие поклонники интересуются, почему Прохор проводит отпуск один и не взял с собой Виталину Цымбалюк-Романовскую. Но певец не стал отвечать на вопросы о личной жизни, передает «Утро.ру».
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