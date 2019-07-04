Игрок КВН заступился за Маслякова в борьбе за бренд
КВН ассоциируется только с работой Александра Маслякова. Такое мнение высказал игрок команды «Станция Спортивная» Дмитрий Кожома, комментируя сообщения о том, что телевизионное творческое объединение «АМиК» может быть лишено права на товарный знак.
Компания «Группа 7» 4 июля обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМиК». Генеральным директором объединения является Александр Масляков, передает издание «Невские новости».
Иск будет рассмотрен в суде 19 августа.
Напомним: телепередача КВН выходит в эфир с 1961 года, а Александр Масляков стал ее ведущим через три года после выхода.
КВН стал народной игрой при Маслякове, считает Дмитрий Кожома.
— Программа развивалась именно с Масляковым. И такое ощущение, что он был всегда с этой программой, — заявил Кожома в комментарии ФАН.
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