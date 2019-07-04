Как организовать пикник без вреда для природы

Простейшая рекомендация — убирайте за собой — уже давно не работает. Даже самые ответственные компании, отдыхая в лесопарковой зоне, все равно наносят урон местной флоре и фауне, порой сами того не замечая.

Европейский тренд повсеместного отказа от пластика на примере пикников показывает свою несостоятельность: просто невозможно каждый раз тащить с собой керамическую посуду, воду «в пакетах» и влажные салфетки из натуральных волокон. Здесь главный совет — используйте многоразовые вещи.

Вообще я бы советовала отказаться от открытого огня. Поджарить мясо и ломтики хлеба можно и дома. Во многих европейских странах, кстати, специальные безопасные устройства для барбекю установлены прямо в парках. Было бы здорово, если бы Москва также переняла эту практику.

Три закуски для легких на подъем

Сэндвич с тунцом

— Поджаренный хлеб

— Тунец

— Мягкий сыр

— Салат

Слегка поджаренные ломтики хлеба смажьте мягким сыром. Сверху уложите листья салата и тунца, закройте вторым ломтиком и разрежьте по диагонали.

Гуакамоле

— Авокадо

— Огурцы

— Приправы

— Хлебцы или кукурузные чипсы

Мякоть авокадо необходимо взбить в пюре. Добавьте в полученную массу мелко нарезанные огурцы и приправы и намажьте на хлебцы или кукурузные чипсы.

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Капрезе на шпажках

— Помидоры черри

— Моцарелла

— Базилик

Насадите на тонкую деревянную зубочистку ингредиенты и залейте получившуюся закуску оливковым маслом.

Оставляем дома

Жидкость для розжига

Это токсичное вещество при попадании на землю или растения убивает их, оно может быть опасно для самих участников пикника. Контролировать огонь, заведенный с помощью специальной жидкости, очень сложно. А если она попадет на продукты, то итогом отдыха станет серьезное отравление.

Сигареты

Главное призвание экопикника — здоровый образ жизни. Но мало того, что курение отравляет даже свежий природный воздух, так еще и окурки, в состав которых входят опасные токсины, разлагаются несколько столетий. А фильтры от сигарет составляют почти 50 процентов придорожного мусора.

Бутилированная вода

На один пикник большой компании понадобится минимум десять бутылок с водой. И даже если допустить, что сам прозрачный пластик организаторы заберут, крышки, ничуть не меньше вредящие экологии, наверняка потеряются в траве. Так что лучше взять с собой несколько больших канистр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Иванников, эксперт по вопросам безопасности:

— Само по себе разведение огня в мангале не так опасно. Однако приготовление блюд на природе зачастую связано с употреблением алкоголя. Люди, злоупотребившие такими напитками, могут спровоцировать пожар, например случайно перевернув мангал. Проследить за всеми просто невозможно, поэтому больший упор летом делается на профилактические акции.

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