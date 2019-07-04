Алексей Шапошников рассказал о благоустройстве территории вдоль реки Яузы
Территорию вдоль реки Яузы планируют благоустроить к 2021–2022 годам. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
По его словам, реализация проекта «Парк Яуза» началась в 2014 году. Благоустройство охватит впадающую в Яузу реку Чермянку. Работы выполняются по просьбе жителей. Проект объединяет девять районов и девять муниципальных образований.
В столичных районах Ростокино и Свиблово работы уже завершены. В Южном Медведкове появится амфитеатр на тысячу мест с обновленной сценой.
— На сегодняшний момент удается совместить элементы городской урбанистики с элементами сохранения природы. Я благодарен москвичам, которые активно участвуют в нашей программе, — сообщил Алексей Шапошников на Московском урбанистическом форуме — 2019.
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