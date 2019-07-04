Центр самбо и бокса построят в «Лужниках»
Строительство Международного центра самбо и бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» начнется в ближайший месяц.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме, сейчас завершается проектирование объекта. Его общая площадь превысит 40 тысяч квадратных метров, в спорткомплексе возведут шесть этажей.
— Среди других объектов, которые появятся в ближайшие годы, — Дворец водных видов спорта, ледовый дворец «Кристалл», теннисный клуб, а также реконструируемый универсальный спортивный зал «Дружба», — отметил заммэра.
После сдачи всех спортивных объектов в составе олимпийского комплекса число посетителей «Лужников» может вырасти до десяти миллионов в год.
— Сегодня «Лужники» посещают порядка 4–4,5 миллиона человек ежегодно, — добавил Хуснуллин.
Московский урбанистический форум продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий выбран парк «Зарядье». Деловая программа рассчитана на два дня.
Сам форум посвящен обсуждению вопросов обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов. В рамках деловой программы пройдут сессии, пленарные заседания, презентации инициатив городских администраций, а также бизнеса и самих горожан. Ожидается, что за два дня деловых мероприятий на форуме выступят свыше 300 спикеров, среди которых — ведущие мировые архитекторы, мэры мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.
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