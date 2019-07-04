Горнолыжный склон появится в столице рядом с «Прокшино»
Горнолыжный склон построят в Москве рядом со станцией метро «Прокшино». Его высота составит более 10 метров. Об этом рассказал гендиректор компании «А101» Игнатий Данилиди во время выступления на Московском урбанистическом форуме-2019.
Отмечается, что склон станет самым высоким в столице. Он появится в рамках спортивно-развлекательного комплекса Adrenalin Beat. Всего на объекте планируется создать четыре склона, на которых будут организованы девять горнолыжных трасс различной сложности. Также появится одна трасса для тюбинга.
Комплекс Adrenaline Beat займет площадь 60 га. Здесь разместится множество вариантов всесезонных активностей на любительском и профессиональном уровне. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка 6,7 млрд рублей.
Проектированием объекта занимается международное архитектурное бюро Masterconcept, пишет агентство городских новостей «Москва».
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