Футболистов Мамаева и Кокорина этапировали из СИЗО № 2 в колонию

Осужденные за драку в столице футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были этапированы в колонию из СИЗО № 2. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Ранее глава УФСИН по Москве Сергей Мороз заявлял, что спортсмены и два других фигуранта дела о драках в Москве будут отбывать заключение недалеко от столицы. При этом все четверо — в одной колонии.

Напомним, что в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал фигурантов дела виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий должны будут провести в колонии год и 5 месяцев каждый.

Читайте также: Кокорина и Мамаева увековечили в бетоне для подводного музея