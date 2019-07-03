Кокорина и Мамаева увековечили в бетоне для подводного музея
Руководитель дайвинг-центра «Утриш» Павел Гуревич рассказал, что подводная коллекция музея в районе Анапы пополнилась двумя новыми экспонатами: скульптурами футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Как уточнил Гуревич, скульптуры отлил из бетона местный мастер и выкрасил в золотой цвет. Чтобы погрузить фигуры, весящие около двух тонн, на глубину восемь-десять метров, потребовалась настоящая спецоперация.
Примечательно, что скульптурную композицию украшает табличка со словами: «Свободу Кокорину и Мамаеву!», пишет «Российская газета».
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили полтора года и год пять месяцев колонии соответственно после двух драк в Москве — с чиновником Минпромторга и водителем ведущей Первого канала. Вместе с футболистами свободы лишились младший брат Кокорина и друг компании, детский тренер Александр Протасовицкий.
Тем временем палата по разрешению споров Российского футбольного союза готовится рассмотреть вопрос о расторжении контракта между ФК «Краснодар» и полузащитником Павлом Мамаевом, а Кокорин-старший начал курс реабилитации в одной из столичных клиник в связи с последствиями травмы колена.
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