Кокорин начал курс реабилитации в столичном медицинском центре
Находящийся в СИЗО футболист «Зенита» Александр Кокорин начал проходить реабилитацию в столичном медицинском центре. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
По ее словам, футболиста привозят в клинику в соответствии с графиком. Александр Кокорин будет делать процедуры до отъезда в колонию.
— Когда будет назначена перевозка, тогда он со всеми документами отправится в колонию, и уже насколько возможно, будет там и завершать, — цитирует Татьяну Потяеву агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что главный врач футбольного клуба «Зенит» Михаил Гришин назначил игроку комплекс физиотерапевтических процедур и отметил необходимость увеличить нагрузку на травмированное колено для предотвращения атрофии мышц.
Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов осудили за две драки в центре Москвы. Спортсменов приговорили к 17 и 18 месяцам лишения свободы соответственно.
Читайте также: Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина