Чего ждать от Киева после неожиданного интервью Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский дал пространное интервью, в котором высказал свою оценку происходящему в Донбассе. Там есть некоторые нюансы, которые могут свидетельствовать об изменении позиции в том числе официального Киева. Ведь именно Коломойский помог прийти к власти нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Во-первых, Коломойский говорит, что конфликт в Донбассе — это «внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией». Для современной Украины уже это само по себе сенсация. Ведь до сих пор ни один статусный политик (а Коломойский, который за свой счет формировал и снаряжал первые «добровольческие батальоны» националистов, которые отправились воевать с ополченцами ДНР и ЛНР в Донбассе, безусловно, является еще и политиком) не осмеливался на такое утверждение. «Генеральная линия» заключается в том, что все, что происходит на юго-востоке страны, — это результат «российской агрессии». Правда, официальный Киев пока не поддержал столь продвинутый тезис «приближенного к президенту» олигарха.

Во-вторых, Коломойский отмечает неприглядную роль США в данном конфликте, заявив, что они опосредованно «поддерживают конфликт в Донбассе», предоставляя Украине военную технику, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin. При этом он не отрицает, что в зоне боевых действий находится и российская военная техника. По его мнению, США предоставили Украине военную технику не только для того, чтобы поддерживать конфликт, но и потому, что «Америке выгодно держать санкции против России». Это уже второе непривычно трезвое для современной украинской политики суждение.

Впрочем, и тут стоит сделать оговорку. После того как Коломойский поссорился с прежним президентом Порошенко и вынужден был, утратив в том числе контроль над немалой долей своей собственности (например, принадлежавший ему «Приватбанк» был национализирован), уехать в изгнание в Израиль, у него обнаружились проблемы и в Америке. По некоторой информации, правоохранительные органы США подозревают олигарха в заказном убийстве, а также отмывании денег. Официальные обвинения пока предъявлены не были, однако известно о расследовании, которое ведет прокуратура в северном округе Огайо, где находятся инвестиции бывшего губернатора Днепропетровской области Коломойского.

Что касается России, то в 2014 году Коломойский, который сыграл немалую роль в том, чтобы территория восстания против официальных киевских тогдашних властей не распространилась на весь восток страны, долгое время рассматривался у нас как один из главных врагов России. Однако после его ссоры с Порошенко, видимо, возобладала точка зрения, что любой раскол в украинской верхушке будет нам на руку. Видимо, в том числе и поэтому Коломойский (как и другой олигарх Ринат Ахметов, чьи интересы сосредоточены как раз в Донбассе) не попал под российские санкции.



Таким образом, Коломойский теоретически может выступить одним из тех неформальных каналов, по которым Москва сможет начать о чем-то договариваться с Киевом. И своим интервью он эту версию, скорее, подтверждает. Его имя также значится среди тех олигархов (плюс Ахметов, а также зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук), которые заявили о готовности вкладывать деньги в восстановление Донбасса по призыву Зеленского. Правда, речь идет пока только о той части, которую контролируют ВСУ.





Сам Зеленский просит денег на эти же цели за границей. В частности, во время только что завершившегося визита в Канаду он заявил, что Донбассу потребуются не менее 10 миллиардов долларов. Канада, в свою очередь, пока ограничилась обещанием помощи на 45 миллионов долларов.

Официальная позиция Зеленского в отношении Донбасса пока выглядит довольно невнятной. Что бы там ни говорили близкие ему политики. С одной стороны, он выступает за разрешение конфликта мирным путем и подтверждает приверженность Минским соглашениям. С другой, его риторика в адрес Москвы остается довольно резкой и периодически чередуется с призывами к Западу ужесточить санкционное давление на Россию. С третьей стороны, он назначил украинским представителем в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе бывшего президента Кучму, который вышел было из этой группы прошлой осенью, заявив о бесперспективности данного формата. Получается, что теперь он, пользующийся определенным авторитетом в Москве, увидел перспективы?



Первым действием Кучмы на новом посту стало обещание снять блокаду со стороны Киева по отношению к ЛНР и ДНР. Однако затем последовало уточнение: только после того, как украинские предприятия, взятые под контроль властями самопровозглашенных республик в 2017 году (в том числе принадлежащие Ахметову), будут возвращены под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР такое условие сочли неприемлемым. После чего первое же заседание ТКГ прошло безрезультатно.

Таким образом, пока невнятные сигналы, подаваемые Зеленским и его окружением, не вылились в формулирование принципиально новой политики Киева в отношении Донбасса. Москва, в свою очередь, взяла паузу и ждет, чем кончится эта «кампания невнятных сигналов».

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