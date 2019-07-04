Урбанистический форум научит выживать в ритме мегаполиса
Все прогулки в рамках фестиваля абсолютно бесплатны, главное — успеть записаться.
— После прогулки, например, с граффитчиками, начинаешь обращать внимание на надписи, оставленные такими вот уличными художниками, которых многие называют санитарами города, — считает директор Moscow Urban Fest Арина Дробина. — Ведь именно они показывают забытые заборы, цементные склады и разрушенные стены.
А как видят город, построенный преимущественно мужчинами, женщины? Что в нем изменили бы архитекторы? Ну и самый нестандартный вариант — экскурсия в компании кинологов. Программа фестиваля в этом году нацелена не только на экскурсии.
Так, 5 июля горожанам расскажут, как жить в мегаполисе и не поддаваться депрессии.
6 июля на разных площадках состоится целый цикл мероприятий, посвященных йоге, музыке и эмоциям.
Чайные церемонии, мастер-классы по самообороне, открытый урок по созданию иллюзий и даже рассказы москвичей из прошлого.
Завершится фестиваль 7 июля. В лектории Заповедного посольства «Зарядья» расскажут о навыках, необходимых для выживания в условиях ускоренного ритма. В Малом амфитеатре научат актерскому мастерству. А в зале «Москва» покажут необычный по своей стилистике фильм «Город глазами кота». Завершится Moscow Urban Fest концертом под открытым небом.
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