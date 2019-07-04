Бывший промоутер Хлебниковой рассказал об алкогольной зависимости певицы

Недавно поклонники Марины Хлебниковой заметили, что певица стала неважно выглядеть, и заподозрили неладное. Бывший промоутер знаменитости Сергей Лавров рассказал, что у звезды действительно есть некоторые зависимости, в частности алкогольная.

Сама Хлебникова отрицает, что ведет нездоровый образ жизни. Несмотря на это, Лавров утверждает: у него есть доказательства вредных пристрастий певицы.

Промоутер пояснил, что сейчас он отдыхает со своими друзьями на Капри. Они живут в столице по соседству с Хлебниковой в комплексе «Синяя птица».

Друзья мужчины утверждают, что регулярно видят знаменитость в состоянии алкогольного опьянения.

Они рассказали, что певица стала очень плохо выглядеть и сильно похудела. Компания считает, что певице нужна помощь специалистов.

Сам Лавров рассказал, что в последний раз работал со знаменитостью восемнадцать лет назад. С тех пор она потеряла былую популярность. После того как карьера пошла вниз, она продолжила запрашивать огромные суммы за свои концерты. Промоутер предположил, что из-за этого спрос на выступления певицы сошел на нет.

Тем не менее поэтесса Любовь Воропаева заявила, выпившей певицу она не видела никогда.

Женщина рассказала, что на днях ей звонила сама Хлебникова и жаловалась на огромный поток негатива, который она получила в эфире программы «Привет, Андрей!» с Малаховым, сообщает Рамблер.

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