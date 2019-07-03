«Ее сознание затуманено»: таролог объяснила состояние Марины Хлебниковой
Российская певица Марина Хлебникова пребывает в тяжелом психологическом и физическом состоянии. Ей стоит принять срочные меры, чтобы избежать страшных последствий, считает таролог и нумеролог Натали Мак.
— Ее сознание затуманено — такое бывает лишь при алкогольной или наркотической зависимости, — сообщила Мак.
Кроме того, таролог рассказала, что Хлебникову могут преследовать панические атаки. Также в скором времени у певицы может ослабнуть сердечно-сосудистая система. Если не предпринять серьезные действия для решения этих проблем, возможен летальный исход.
— Ближайшие полгода — решающие для ее состоянии и того, что она с собой делает, — приводит слова нумеролога «Дни.ру».
Напомним: разговоры об изменении во внешности Хлебниковой начались после ее появления на программе Андрея Малахова. Гости студии заметили, что певица выглядит изможденной. Мнения о причинах состояния певицы разделились: одни подозревают у нее алкоголизм, другие — проблемы с психикой.
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