Эксперт: Лучше пить кипяченую воду вместо растворимого кофе
Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова оценила результаты проверки растворимого кофе.
Эксперты «Росконтроля» изучили состав растворимого кофе торговых марок Nescafe, «Жокей», Bondiva, «Каждый день», Auchan, Italica, MacCoffee/FAVORITE.
По итогам проверки в черный список попали бренды «Жокей», Italica, MacCoffee/FAVORITE, так как в этих образцах были обнаружены примеси другого сырья.
Самым качественным кофе был признан Nescafe.
Эксперт Елизавета Тихонова считает подобный рейтинг бессмысленным, так как качество растворимого кофе примерно одинаковое.
— Люди, которым нужны питательные вещества, масла, кофеин, такое пить не будут. Они сделают себе натуральный кофе. Даже лучше выпить просто кипяченую воду, — подчеркнула она в комментарии Nation News.
Читайте также: «Росконтроль» рассказал, какой растворимый кофе не взбодрит с утра