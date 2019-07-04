СМИ: Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в Белгородской области

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также двух других фигурантов дела о драках в Москве этапируют в колонию, расположенную в Белгородской области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что выбор в пользу этой локации был неслучайным.

— В этой колонии есть футбольное поле, — заявил собеседник ТАСС.

Отметим, что ранее глава столичного УФСИН Сергей Мороз заявлял, что спортсмены и два других фигуранта дела о драках в Москве будут отбывать заключение недалеко от столицы. Причем все четверо — в одной колонии.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал фигурантов дела виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий должны будут провести в колонии год и 5 месяцев каждый.

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