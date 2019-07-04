Эксперты назвали продукты, вызывающие преждевременное старение
Ряд продуктов могут сказаться на преждевременном старении. К такому выводу пришли западные ученые.
В список «вредной» для возраста пищи вошли маргарин, соль, сахар, хлеб и алкоголь.
По мнению экспертов, самым главным врагом в вопросе преждевременного старения является сахар. Его чрезмерное потребление вызывает диабет, кариес и ожирение. Данные заболевания негативно сказываются на состоянии кожи, волос и физическом состоянии в целом.
Маргарин, содержащий трансжиры, повышает риск возникновения хронических заболеваний. В частности, этот продукт влияет на уровень водного баланса в организме. Последний напрямую связан с ранним появлением морщин. Употребление большого количества соли в пище также приводит к задержке воды в организме, что, в свою очередь, приносит проблемы с почками.
Хлеб и макаронные изделия из рафинированной белой муки повышают гликемический индекс, а значит, влияют на уровень сахара в крови. Завершает список опасных для преждевременного старения продуктов алкоголь, который также обостряет хронические заболевания, пишет The Gal Post.
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