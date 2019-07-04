Сергей Собянин заявил, что более 60 миллионов человек ежегодно участвуют в городских фестивалях
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 60 миллионов человек каждый год участвуют в фестивалях города.
Глава столицы сделал заявление на Московском урбанистическом форуме.
— Мало построить пространство, надо дать возможность в этих пространствах проводить общественные мероприятия, создавать условия, чтобы люди больше общались и гуляли, создавалась другая, более добрая и душевная атмосфера в городе, — рассказал он.
Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что одним из важных аспектов является создание социнфраструктуры для москвичей.
Среди объектов, возводимых в городе: детсады, школы, центры «Мои документы, больницы, музеи и многие другие.
Сотни объектов появились в большинстве районов, что позитивно сказалось на жизни горожан, заключил Сергей Собянин.
Напомним, МУФ-2019 открылся 4 июля в «Зарядье».
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