Лолита Милявская сообщила о разводе с мужем после 9 лет брака
Эстрадная певица Лолита Милявская сообщила подписчикам микроблога о намерении развестись со своим мужем Дмитрием.
По ее словам, в последнее время они стали относиться друг к другу «очень ровно».
— Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! — отметила актриса.
Несмотря на расставание, Милявская пожелала супругу всего наилучшего.
— У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь, — написала артистка в Instagram.
Теперь певица планирует погрузиться в работу и заняться семьей.
В комментарии к публикации Милявскую поддержала ее коллега, певица Анита Цой.
— Моя мудрая и самая лучшая на свете девочка, — написала подруга.
Кроме того, слова поддержки нашлись и у Ирины Салтыковой.
— Лолочка, тебя всегда будет все хорошо! — отметила певица.
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