Мария Захарова назвала цирком процесс над Кириллом Вышинским
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 4 июля во время брифинга заявила, что уголовное дело на Украине в отношении журналиста Кирилла Вышинского — это цирк, который переходит грани разумного.
Кроме того, она назвала происходящее унижением и дискриминацией. По словам Захаровой, в ходе разбирательства ни Вышинский, ни его коллеги не понимают, в чем, собственно, заключается обвинение.
— Это страшная дискриминация представителя СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины, о чем говорил вчера Кирилл Вышинский, и, конечно, это требует пристального внимания международного сообщества, — передает слова Захаровой РИА Новости.
Напомним, что 3 июля в деле журналиста был объявлен перерыв. Вышинский находится под стражей уже больше 13 месяцев — его арестовали 15 мая 2018 года.
Журналист обвиняется в государственной измене и поддержке Донбасса.
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