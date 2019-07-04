Сергей Собянин: Мы должны создавать город будущего
В столице идет формирование единой базы для высокотехнологичных предприятий, институтов и органов власти, бизнеса, заявил в ходе второго пленарного заседания Урбанфорума, проходящего в концертном зале «Зарядье», мэр Москвы Сергей Собянин.
— Нам нужно создавать на территории всего города комфортную среду, — отметил он, — в том числе при развитии технологий. Мы ведем работу по созданию инновационного кластера. Нам нужна единая база для всех предприятий. Мы должны создавать город будущего, а не резервацию прообразов футуристического мегаполиса.
Среди его важных элементов глава столицы назвал удобную транспортную инфраструктуру, в частности, прокладку новых дорог, строительство метро и запуск Московских центральных диаметров.
— Мы готовы к новым вызовам, — резюмировал он.
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