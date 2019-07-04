Психолог рассказал, как пережить непогоду в столичном регионе
• 16:29 • 4 июля 2019
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Дожди в столице продолжатся и на следующей неделе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В ближайшие дни погода в Москве и Подмосковье будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха составит 18–19 градусов.
Психолог Илья Шабшин в эфире «Радио 1» дал советы, как сохранить хорошее настроение в пасмурную погоду.
Эксперт посоветовал больше общаться с родными и друзьями или заняться творческой деятельностью, чтобы переключить внимание.
— Рисование, танцы, музыка, забота о цветах, что угодно. Главное, чтобы это нравилось, — пояснил он.
Еще один способ борьбы с депрессией — занятия спортом. Эксперт советует записаться в спортзал или бассейн или выполнять упражнения дома.
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