«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 5 июля
• 12:44 • 4 июля 2019
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Москвичей просят быть предельно внимательными и осторожными
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 5 июля из-за порывистого ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Ранее МЧС предупредило горожан о сильном ветре в столице с порывами до 17 метров в секунду. Москвичей просят быть предельно внимательными и осторожными. Водителям посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.
В четверг, 4 июля, температура воздуха в столице составит плюс 17–18 градусов. Возможны кратковременные дожди.
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