МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре
МЧС России по городу Москве в Twitter предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (ветер)https://t.co/eRxdyTflc3 pic.twitter.com/GmWuo4Fwg0— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 4 июля 2019 г.
По прогнозам синоптиков, 4 июня с 9:00 до 21:00 в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям советуют парковать автомобили вдали от деревьев.
МЧС России по городу Москве призывает горожан быть внимательными и острожными.
Ранее стало известно, что 4 июля столбики термометров поднимутся не выше 17–18 градусов. Атмосферное давление снизится до 742 миллиметров ртутного столба.
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