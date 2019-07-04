Четыре человека обратились к врачам из-за непогоды в Москве
• 00:15 • 4 июля 2019
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МЧС предупреждало горожан о неблагоприятных погодных условиях, в том числе усилении ветра до 17 метров в секунду
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы подтвердила, что четырем жителям столицы потребовалась медицинская помощь в связи со сложными погодными условиями в городе 3 июля.
К медикам обратились трое взрослых и ребенок, всем оказали необходимую помощь. Одного человека уже выписали из лечебного учреждения и отправили домой.
Состояние остальных пострадавших оценивают как удовлетворительное, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, МЧС России по городу Москве предупреждало горожан о неблагоприятных погодных условиях, в том числе усилении ветра до 17 метров в секунду.
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