Столичных водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Центр организации дорожного движения правительства Москвы в Twitter напомнил водителям об объявлении «желтого» уровня опасности в Москве 3 и 4 июля из-за грозы и сильного ветра.
Цвет настроения – желтый! 3 и 4 июля в Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за грозы и ветра. Водителям и пешеходам одна рекомендация на всех: внимательнее на дорогах, не паркуйте машины и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами.
Берегите себя и своих близких! pic.twitter.com/34VpaXfelE— ЦОДД (@gucodd) 3 июля 2019 г.
Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах. Ведомство не рекомендует парковать машины вблизи деревьев и под рекламными щитами.
Также о неблагоприятных погодных условиях в столице предупредило МЧС. В ближайшие два часа и до конца суток ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
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