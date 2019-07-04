Прохладный ветреный день ждет москвичей 4 июля
• 06:15 • 4 июля 2019
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Метеорологи предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду
Фото: Максим Аносов, "Вечерняя Москва"
В четверг, 4 июля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принесет снижение температуры и осадки.
Столбики термометров поднимутся не выше 17-18 градусов. Возможны кратковременные дожди. Метеорологи также предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду.
При этом атмосферное давление снизится до 742 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Как ранее сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, из-за непогоды четырем жителям Москвы потребовалась медицинская помощь.
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