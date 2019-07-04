Политолог о заявлении Коломойского: вряд ли Зеленский выразит солидарность с ним

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого называют «кукловодом» президента Владимира Зеленского, заявил, что Россия непричастна к организации вооруженного конфликта на востоке страны.

С точки зрения, изложенной им в интервью украинскому журналу «Ночное время», ситуацию на Донбассе можно квалифицировать как «внутренний гражданский конфликт».

Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что президент Украины с такой позицией может не согласиться.

— Это позиция не Украины, а определенной группы ее влиятельных лиц, — подчеркнул он в разговоре с «Вечерней Москвой». — Для того, чтобы страна изменила свою позицию, не то что одного заявления Коломойского недостаточно, для этого даже официальной позиции Зеленского недостаточно. А Зеленский пока не заявил, что он согласен с Коломойским. Вспомните — один из его сотрудников сказал что-то насчет обмена пленными — так его из партии выгнали. Инерция ненависти очень сильна. И это заявление Коломойского доказывает, что все-таки есть желание эту инерцию побороть. Но это не значит, что победа в этой борьбе произойдет, и что она произойдет скоро. Зеленский может быть несогласен с Коломойским, несмотря на то, что считается его человеком.

Сейчас, по мнению эксперта, Зеленский больше зависит от мнения парламента, чем от олиграрха Коломойского.

— Он все-таки президент. Пока он был главой какого-то «Квартала» («Студия Квартал 95» - украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. — Прим. «ВМ»), ему трудно было быть несогласным с Коломойским, потому что это его канал. А сейчас шансы, что он не согласится, есть. Ему ведь еще парламентские выборы выигрывать. Не факт, что он захочет дискредитировать себя подобными заявлениями сейчас. Ему нужно большинство в парламенте, иначе его президентство будет чисто номинальным, — считает Журавлев.

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