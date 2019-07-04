Набережную реки Сетунь благоустроят в рамках реновации
• 16:32 • 4 июля 2019
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Первоочередной задачей стало сохранение хвойных и лиственных деревьев
Фото: Александра Учаева, «Вечерняя Москва»
Прибрежную зону реки Сетунь, чья протяженность составляет более одного километра, благоустроят в рамках проекта планировки территории поселка Западный района Солнцево. Работы выполнят по программе реновации.
— Здесь организуют площадки для игр и отдыха, большую спортивную зону, а также велосипедный маршрут, — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он добавил, что сохранение природных и озелененных территорий в Москве является залогом создания комфортной среды для проживания.
Пространство вдоль реки со сложным рельефом станет полноценной рекреационной зоной.
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