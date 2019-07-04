От меблированной комнаты до пентхауса: эволюция стандартов столичного дома

Первый строительный бум начался в Москве еще на рубеже ХIХ и ХХ веков.

— После отмены крепостного права наиболее активная часть крестьянства поехала в города, и людям нужно было где-то жить, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Андрей Резников. — Именно тогда — век с лишним назад — в Москве и началась эпоха многоэтажных и многоквартирных домов. Это были дома доходные.

Квартиры, как пояснил историк, стали впервые располагать вокруг лестничных клеток. Также у домов были парадные фасады и лавка на первом этаже.

— Первыми девелоперами были московские купцы. Они скупали участки усадеб на землях обедневших дворян. И строили на них арендное жилье, — пояснил Андрей Резников.

Доходные дома были четырех типов. Первый тип — элитные, с «барскими» квартирами — как у профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Второй тип — дома для высокооплачиваемых служащих банков, страховых компаний и частных предпринимателей. Это аналог сегодняшнего бизнес-класса. К третьему типу относились дома с небольшими квартирами для людей со средними доходами — например, чиновников и учителей. Что-то вроде современного комфорт-класса. И наконец, строились дома с коечно-каморочными квартирами, в которых жили небогатые люди, приехавшие в Москву на заработки. В них размещалось различное недорогое жилье, в том числе ночлежки в подвалах для самых бедных слоев населения. По сути — сочетание современных студий и хостелов для мигрантов.

— Есть исследование, согласно которому в домах для рабочих на одного жильца приходилось в среднем по 16 кв. аршин — около 8 кв. метров, — рассказывает Андрей Резников. — При этом стоимость аренды квадратного аршина была такой же, как и в господских квартирах — 20–25 копеек за квадратный аршин в месяц.

Все изменилось после революции. Доходные дома были национализированы, и в квартиры всех типов начали заселять городскую бедноту. Так появились первые городские коммуналки. Заселялись они по принципу: одна комната — одна семья. Если семья большая, могли выделить и две комнаты.

— Когда началась индустриализация, в Москве стало строиться все больше новых домов, — рассказывает Андрей Резников. — Именно тогда появился феномен общежитий для рабочих — например, метростроевцев. Начали появляться и «сталинки» — комфортные кирпичные дома с большими квартирами. Но давали их в основном партийной и производственной номенклатуре: директорам и главным инженерам крупных предприятий, чиновникам, военным высокого чина. А большинство москвичей продолжали жить в коммуналках и общежитиях барачного типа.

Очередная строительная эпоха стартовала в начале 1960-х. В Москве стали массово строить «хрущевки».

БЫЛО 1 июня 1997 года. Жители коммунальной квартиры на кухне. Большая часть коммуналок в Москве была расселена еще в 1960-е, когда массово строились хрущевки. Жилье нового формата, которое сейчас Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости

— Цель была благородна: переселить из коммуналок и бараков в отдельные квартиры, — рассказывает архитектор Евгений Волков. — Именно «хрущевки» стали первыми типовыми домами, которые строились массово. Сначала их возводили из кирпича, а потом появились блочные и панельные — их можно было строить намного быстрее. Возвести пятиэтажку, например, могли меньше, чем за год!

Но население Москвы росло, пятиэтажек на всех уже не хватало. Тогда появились «брежневки». Они напоминали «хрущевки» (те же маленькие кухни и прихожие), но были существенно выше, имели мусоропроводы и лифты.

— При этом в большинстве «брежневок» комнаты были смежно-изолированные, чтобы трудящиеся по старой советской привычке не превратили их в коммуналки, — пояснил Евгений Волков.

В 1980-х возник феномен «улучшенок». Это были панельные дома с кухней 9 кв. метров, потолками 2,7 метра (вместо 2,5 в «хрущевках» и «брежневках»), кладовками и просторной прихожей.

— «Улучшенки» активно строились и в 1990-х, многие спальные районы — например, Северное Бутово — состоят в основном из них, — рассказывает историк.

Но в 1990-х появился и другой тренд: стало больше зданий, построенных по индивидуальным проектам. Плюс дома четко разделились на классы: эконом, комфорт, бизнес и «элитки». Сейчас в столице можно купить и студию в 18 кв. метров, и пентхаус.

— А главное отличие в том, что большинство москвичей из арендаторов стали собственниками, — пояснил Волков.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТА

Григорий Мельник, архитектор, урбанист:

— Жилищный вопрос в Москве по определению никогда не решится окончательно. И не важно, какое жилье будут строить — дома по типовым или индивидуальным проектам. Дело в том, что любой мегаполис в любой стране — это гигантский магнит, место притяжения людей, которых становится все больше, больше и больше. Колоссальный спрос на жилье предполагает очень высокие цены, осилить которые большинство жителей не в состоянии.

Но снижение цен на жилье — это еще печальнее: рост населения моментально усилится, что приведет к перегрузке всей инфраструктуры: транспортной, социальной, рекреационной. Вообще, любой мегаполис предполагает одну и ту же концепцию: относительно стесненные жилищные условия, но большие и благоустроенные общественные пространства.

Что же касается жилья, то, наверное, имеет смысл вернуться к дореволюционном опыту и строить доходные дома. Особенно — рядом с крупными офисными центрами. Это один из способов решения проблемы пробок. Тогда огромное количество людей сможет жить близко к работе и не тратить время на дорогу.

СПРАВКА

Сегодня самый популярный у покупателей проект — П-44 и его производные. 10-метровые кухни, холлы в трехкомнатных квартирах, грузовые лифты, место для консьержки, потолки в 2,7 метра. Второй хит — здания серии КОПЭ. Они строятся из секционных блоков. Эта технология родом из США позволяет без проблем делать перепланировку и даже объединять квартиры. В топ-3 входит и серия ГМС-1. Дом строится из сборных элементов. Как правило, это 17-этажные дома из трехслойных панелей (бетон — утеплитель — бетон).

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