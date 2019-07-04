Звукопоглощающие окна и кирпичи-хамелеоны. Изучаем необычные технологии из арсенала строителей

Работа дизайнеров, проектировщиков, архитекторов сопряжена с использованием цифровых высокоточных технологий. Это касается как строительства стратегических объектов, так и жилья.

Плюсы трехмерного проектирования

К примеру, технологии информационного моделирования — так называемое BIMмоделирование — использовались при проектировке жилых домов на ЗИЛе.

BIM-моделирование — это в первую очередь трехмерное проектирование, что уже само по себе преимущество перед «плоским» проектом. Кроме того, это единая система, в которой одновременно работает вся команда проектировщиков.

— Огромный плюс BIM-моделирования в том, что все члены команды, которые работают над проектом, имеют доступ к единой 3D-модели здания и каждый может одновременно делать свою часть, — рассказывает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — ЗИЛ застраивается сложными многофункциональными объектами. Чтобы «пазл» сложился, требуется высокий уровень координации.

Новые веяния сказались не только на работе проектировщиков — изменились и строительные материалы. Например, нередко при строительстве (чаще индивидуальном жилищном) используют прозванный в народе «велюровым» кирпич-хамелеон. Между прочим, отечественная разработка. Поверхность такого инновационного кирпича напоминает по виду велюровую или бархатную ткань.

Фасад дома, построенного из такого материала, в течение дня будет менять оттенки: в зависимости от освещения он может быть от розового до темно-бордового.

Экологично и выгодно

Применять новые технологии и материалы в строительстве побуждает и забота об экологии. Бездумно жечь электричество — это неправильно, постоянно напоминают нам защитники природы. Тем более существует альтернатива — световоды, позволяющие освещать помещения естественным светом. Они уже применяются при строительстве некоторых жилых домов в Москве. Эта технология основана на использовании оптоволокна.

Экологи радуются, жильцы экономят на оплате электроэнергии — все довольны.

Уже не первый год столичным новостройкам присваивается класс энергоэффективности: чем он выше, тем меньше теплопотерь в доме (через окна, двери, кровлю), а значит, и меньше нужно использовать энергии для обогрева помещений. Экономить ресурсы помогают, к примеру, системы, подогревающие приточный вентиляционный воздух теплым воздухом с кухни.

Модернизация технических средств затронула не только работу строителей, но и тех, кто за ними следит — надзорные органы. Достаточно поприсутствовать на одной регламентной проверке Мосгосстройнадзора, чтобы это понять.

Как только завершаются фундаментные работы, бригада инспекторов приходит на объект, чтобы убедиться в том, что нормативы строительства соблюдены. Проверяют все: от корректности выполнения земляных работ до правильности установки ограждающих конструкций.

Как узнать консистенцию бетона? Посмотреть, достаточно ли в колонне арматуры? Не ломать же. Для этого используют специальный прибор.

— Это один из самых современных приборов, наша российская разработка, — рассказывает ведущий инженер-эксперт отдела обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Петр Щербаков.

Устройство напоминает увесистый ящик с двумя ручками. Его поверхность усеяна маленькими датчиками.

— Прибор пускает ультразвуковые волны из датчиков, для этого нужно лишь приложить его к сухой ровной поверхности. Достаточно прислонить его к стене, нажать кнопку. Пять секунд — и на экране появляется результат «УЗИ стены», на котором видны и толщина бетона, и размер находящейся внутри арматуры, — объясняет принцип действия Щербаков.

Заглянем в будущее Отрасль не стоит на месте. Возможно, в будущем в Москве в массовом строительстве начнут использовать разработки, над которыми сейчас трудятся изобретатели в разных уголках мира.

Так, известно, что одним из самых прочных материалов в природе является паутина, свойства которой ученые уже много лет пытаются воссоздать в лабораторных условиях. Успехи есть — команда кембриджских химиков и архитекторов создала суперпрочный материал, который на 98 процентов состоит из воды. Также в его состав входят кремнезем и целлюлоза.

Южнокорейские ученые изобрели звукопоглощающее окно: оно не пропускает звук, зато пропускает воздух. Внешне такой материал ничем не отличается от привычного для нас двойного стеклопакета, но давление внутри него мешает прохождению звука.

Немецкие умельцы разработали светоблокирующий фасад. По сути своей это массив круглых деталей, похожих на цветы. Каждая из них — это тканевый диск с титан-никелевыми проводами, и он обладает памятью формы. Когда температура воздуха внутри здания падает, материал сворачивается и становится прозрачным, когда температура повышается, он снова начинает блокировать свет.

Фактически при ярком солнце стекла затемняются, а после заката или в пасмурную погоду окна в здании с таким фасадом вновь становятся прозрачными. Использовать технологию предлагается в зданиях с прозрачными фасадами, где от большого количества солнца температура может повышаться, оттого приходится включать кондиционеры.

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