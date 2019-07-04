Сергей Мирзоян: Москва занимает второе место в России по числу объектов культурного наследия
• 16:55 • 4 июля 2019
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Заместитель главы Мосгорнаследия рассказал о том, что Москва занимает второе место по количеству объектов, имеющих охранный статус
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Около 8 тысяч объектов культурного наследия насчитывается в Москве. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил первый заместитель главы Мосгорнаследия — главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия столицы Сергей Мирзоян.
По его словам, Москва занимает второе место по количеству объектов, имеющих охранный статус.
— В Москве около 8 тысяч объектов наследия, на первом месте — Санкт-Петербург, там их более 10 тысяч, — заявил Мирзоян в ходе Московского урбанистического форума, который стартовал в «Зарядье».
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