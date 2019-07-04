МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 4 июля
• 16:55 • 4 июля 2019
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Пешеходов попросили соблюдать осторожность
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в четверг в городе прогнозируются неблагоприятные погодные условия.
В этот день сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
— Будьте внимательны и осторожны! Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — говорится в обращении МЧС к пешеходам.
Водителям рекомендовали не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
Предупреждение действует до конца суток 4 июля.
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