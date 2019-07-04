Доставку 24 поездов «Иволга» для МЦД завершили
Представители пресс-службы «Трансмашхолдинга» сообщили, что компания завершила работы по поставке 24 электропоездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам. Указанное количество составов поступило в транспортную систему в рамках первого контракта.
Новая модификация «Иволги» создана на базовой платформе. Она успешно эксплуатируется с 2017 года.
В новой версии «Иволги» изменена расстановка пассажирских кресел: теперь они расположены по схеме «2+2» в два ряда напротив друг друга. Во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов, передает сообщение пресс-службы компании агентство городских новостей «Москва».
Добавим, что новая модификация «Иволги» будет удобнее как для пассажиров, так и для машинистов, ведь в их кабинах установят собственную систему климат-контроля и подогрев лобового стекла.
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