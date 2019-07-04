Главы столичных департаментов рассказали о своих экстремальных увлечениях

Главам столичных ведомств приходится решать ряд непростых вопросов: начиная с координации работы своего коллектива, заканчивая организацией больших городских мероприятий, реализацией масштабных проектов. Конечно, в них видят тех, кто ведет за собой команду, кто способен брать ответственность за серьезные решения. Принимать вызовы — на работе, дома, в спорте — их кредо. Мы спросили у некоторых из них, какой экстремальный вид спорта они предпочитают, какие вызовы приняли и победили за последние годы.

Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Считаю, что спорт должен присутствовать в жизни любого человека. Неважно, какого рода это будет экстрим: кататься на скейте, сноуборде, горных лыжах, прыгать с парашютом, сидеть за рулем мотоцикла или заниматься борьбой. Даже с моим очень плотным графиком находится время для занятий. Сейчас их немного, но тем не менее иногда стараюсь выбраться в выходные в Коломну или Пущино для прыжков с парашютом. Есть мечта повторить прыжок с воздушного шара, который выполнили с друзьями в 2017 году. Отказавшись из-за травмы от парашютного спорта, заменил его в свое время другими экстремальными увлечениями: сноубордом, хелиски. Приучил к катанию на доске и двух своих сыновей. Бывает так, что на склоне они меня могут обогнать. Как минимум одну неделю в холодный сезон захватываем в горах, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Пока не беру их в экстремальные поездки — на Камчатку и в Хакасию. Но думаю, пройдет пара лет, и можно будет спокойно ездить и в те края вместе, осваивать хелиски и хелибординг — спуск по нетронутым снежным склонам.

Скучно жить без новых вызовов, считает Алексей Фурсин Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Скучно жить без новых вызовов. А тут еще и вызов от своей же команды. Гонка героев — это откровенно сложно, а с плохой погодой еще и максимально противно. Но это была отличная проверка. Не только для себя, а для всей команды, когда плечом к плечу через все препятствия. Бегом, ползком, вплавь. Горжусь, что никто не бросил и вместе дошли до конца!

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы:

— Я серьезно занимался бегом порядка десяти лет и был даже чемпионом Москвы в 1996 году в кроссе на три километра. Потом был перерыв, а затем возвращение к занятиям. В 2015 году пробежал Московский марафон, в прошлом году 42,2 километра преодолел в Берлине. На всю дистанцию ушло три с половиной часа. При подготовке к такому длинному забегу важен график тренировок, еще лучше взять тренера, который поможет подготовиться к марафону.

Сейчас родители приучают детей к бегу, и это хорошая тенденция. Легкоатлетические традиции возобновляются, считает Сергей Кузнецов Фото: официальная страница Сергея Кузнецова (https://www.facebook.com/sergey.kuznetsov.9)

Сейчас родители приучают детей к бегу, и это хорошая тенденция. Легкоатлетические традиции возобновляются. Судя по ежегодному количеству участников Московского марафона, людям спорт все более и более интересен. Это очень позитивный тренд, власти столицы его активно продвигают и способствуют его развитию. Это, пожалуй, одно из самых больших достижений нашего мегаполиса. И его эффектом становится то, что в хорошую погоду на набережных бывает не протолкнуться.

Сейчас я готовлюсь к Чикагскому марафону и отмечаю, что с каждым годом улучшаю свои показатели на дистанции в 42,2 километра. И останавливаться на достигнутом не собираюсь!

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