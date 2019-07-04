Врачей Росгвардии задержали за взятку сотрудники ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности провели операцию, в результате которой были задержаны врачи главного госпиталя Росгвардии. Их подозревают в получении взяток в крупном размере за ложные диагнозы для военно-врачебной комиссии.
Дело будет расследовать военно-следственный отдел СК по Балашихинскому гарнизону.
В настоящее время обвиняемые доктора отстранены от выполнения должностных обязанностей. Им запрещено практиковать до завершения проведения следственных действий.
Как сообщили РБК представители пресс-службы Росгвардии, силовое ведомство готово сотрудничать с другими правоохранительными органами и бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах как в рамках указанного дела, так и при возникновении инцидентов в дальнейшем.
Также сообщается версия следствия относительно дела врачей-взяточников. Сообщается, что военные медики подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии. С помощью таких диагнозов военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья.
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