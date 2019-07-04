Районы, кварталы, жилые массивы — все будет красиво

С осени прошлого года в столице реализуется программа «Мой район». Заявленная цель — сделать все московские районы максимально удобными для жизни, приведя к единому стандарту качества.

— В идеале, конечно, Москва должна стремиться к организации кварталов смешанного использования — это наиболее удобный тип городского пространства, — убежден урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.

Такие кварталы напоминают мини-города, где можно жить, работать, совершать любые покупки, отдыхать и развлекаться.

— До революции практически все кварталы Москвы были именно такими, — рассказывает эксперт. — Каждое здание возводили в расчете на многофункциональность — их предназначение было гибким: сегодня тут квартиры под аренду, а завтра может быть торговля или мануфактура. Использование менялось в соответствии с требованиями рынка.

С приходом плановой советской экономики подход к градостроительству изменился: застройку стали делить на жилую, промзоны и административную. Кварталы смешанного использования сохранились только в центре Москвы.

— Почему какие-нибудь Хамовники, Патриаршие пруды, Бауманский район так высоко ценятся? — рассуждает эксперт. — А потому, что жить там довольно удобно: и работа, и отдых — рядом.

Аналитик КБ «Стрелка» Ксения Боброва подчеркивает, что кварталы смешанного использования — обычная для всего мира история. По ее словам, исторически европейские города были не больше одного километра в диаметре. Не было потребности в транспорте, города ориентировались на пешеходов, и смешанное использование развивалось естественным образом. Сегодня такая концепция применяется с помощью правил землепользования и застройки — ПЗЗ. Например, в Нью-Йорке и Вене.

— Правила устанавливают территориальные зоны с видами их использования. Это необходимо, чтобы учесть интересы всех горожан, а именно право каждого на благоприятную среду. Цель ПЗЗ — свести к минимуму вредные воздействия городской среды на здоровье человека, — пояснила эксперт.

Есть территории смешанного использования и в городах России.

— Включение нежилой функции в жилую зону позволяет разнообразить спальные районы, организовать рабочие места, разместить парикмахерские и магазины, — добавляет Боброва. — Например, в Самаре и Краснодаре в жилой зоне разрешены офисные и административные здания, которые в Саратове и Магнитогорске размещаются с согласия местных властей. Еще в Самаре рядом с жильем или на первом этаже многоквартирного дома допускаются культурно-просветительные объекты.

На территориях смешанного использования могут совмещаться и разные образы жизни. Благодаря этому у горожан нет необходимости с возрастом покидать полюбившийся район и разрывать сложившиеся социальные связи.

Многофункциональность повышает качество городской среды. А следовательно — влияет на рост стоимости недвижимости, доходов города и собственников зданий.

— Компактность кварталов позволяет экономить время на поездках. У людей становится больше свободного времени, — заключает эксперт. — Сокращаются выбросы от транспорта в атмосферу. У горожан улучшается здоровье. Всем выгодно.

СПРАВКА

В России есть местные и региональные нормы градостроительного проектирования. Среди прочего они регламентируют количество квадратных метров магазинов, банков и других объектов на тысячу человек. Но перешли они по наследству от СССР и уже устарели. Власти регионов пытаются найти выход из ситуации. В Подмосковье, например, запрещено размещать квартиры на первом уровне новостроек высотой от 12 этажей. Там должны быть магазины, парикмахерские и т.д.

«ВМ» узнала у экспертов из разных сфер, какую улицу столицы они могут назвать эталонной с точки зрения комфорта и организации городского пространства. Как выяснилось, лучшие, по их мнению, улицы расположены в центре мегаполиса.

Ольга Слинько, эксперт Московского центра прикладной урбанистики:

— Конечно, Остоженка и прилегающие к ней переулки. Сочетание ширины улицы и высоты домов, на мой взгляд, здесь просто идеально. К тому же очень хороша сама архитектура — это кластер модерна. Есть и современная застройка, но она очень органично сюда вписывается. Плюсов у этой территории много.

Прежде всего она удобна и для автомобилистов, и для пешеходов — всем есть место. Во-вторых, практически все первые этажи домов — это магазинчики, парикмахерские, кафе — в общем, то, что нужно для комфортной жизни. В-третьих, здесь довольно зелено. И это, подчеркну, не Европа.

Это именно старая Москва — в ее лучших, как архитектурного пространства, традициях. Не зря эту местность называют золотой милей с самой дорогой в России недвижимостью. Понятно, за что люди платят такие большие деньги.

Александр Кудрявцев, президент МАРХИ:

— Мне очень нравится Большая Дмитровка. Еще совсем недавно она была одной из самых проблемных в Москве. Из-за присутствия множества госучреждений тут был очень плотный трафик и пробки. Ходить пешком было не удобно. Но после реализации программы «Моя улица» Большая Дмитровка сильно изменилась.

Стали шире и намного удобнее тротуары. Было упорядочено движение машин, отремонтированы фасады зданий. И улица, несмотря на свой формальный официоз, стала одной из самых дружелюбных и посещаемых в Москве. Здесь можно совершенно комфортно гулять, кататься на велосипеде — появились станции велопроката, сидеть в летнем кафе или просто на скамейке. Здесь просто приятно находиться.

Александр Стрельников, ведущий научный сотрудник ЦНИИП градостроительства:

— С точки зрения транспортника, идеальных улиц в Москве, пожалуй, не найти. Простой пример: в городах США площадь дорог составляет примерно 30 процентов от общей площади застроенной территории. В Москве — 8,7 процента. И существенно изменить эту долю практически невозможно, это обстоятельство уже несет в себе определенные трудности для пользователей наземного транспорта. Если говорить про организацию в Москве пешеходных зон, то для специалиста-транспортника здесь тоже важны свои акценты.

Возьмем классический вариант: Арбат и прилегающие переулки. Попробуйте из них дойти до ближайшей остановки наземного транспорта — вам понадобится много времени, иногда придется спускаться в подземный пешеходный переход, что не каждому удобно. Организация автомобильно-пешеходных зон тоже вызывает у меня вопросы.

Да, расширили тротуары, поставили скамейки. Но сидеть и смотреть на проезжающие машины, вдыхая выхлопные газы, не самое лучшее занятие. В общем, я думаю, достичь удобства для всех участников дорожного движения в современной Москве достаточно сложно.

Егор Мулеев, научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ:

— Мне нравится Новая Басманная. Главный плюс улицы — там никто никому не мешает. Есть место и для пешеходов, и для автомобилистов, и для электротранспорта. Если прибавить к этому довольно красивую архитектуру зданий и обилие зелени, то получится идеальная улица.

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