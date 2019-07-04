Марат Хуснуллин: Москва входит в тройку мировых лидеров по дорожному строительству

По мнению ряда мировых экспертов, основной тренд развития крупных мегаполисов — уплотнение городской застройки. Не обошли эти тенденции и Москву. Вместе с тем реализуемые в городе программы реновации жилья, развития общественного транспорта, благоустройства «Мой район» и другие не только помогают минимизировать негативный эффект урбанизации, сделать развитие города гармоничным, но и задают новую планку уровню комфортности проживания.

— Человек — ключевое понятие при развитии городской среды, — заявил в ходе Московского урбанистического форума в четверг, 4 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей города, — одна из ключевых задач правительства Москвы. Главные слагаемые комфортного мегаполиса — удобная транспортная сеть, самодостаточные городские районы, комфортное жилье с благоустроенными дворами, детский сад и школа по новым образовательным стандартам рядом с домом, современное здравоохранение в транспортной доступности, доступный спорт, культура и отдых, благоустроенные парки, набережные, общественные пространства.

— Ведущие консалтинговые компании провели исследования Москвы, — продолжил заммэра. — И по результатам мы увидели, что чем больше город вкладывает в инфраструктуру, тем большая отдача от горожан идет.

Он подчеркнул: устойчивое развитие требует устойчивого финансирования.

— Именно по этой причине правительством Москвы принята Адресная инвестиционная программа на сумму 2,1 триллиона рублей, рассчитанная до 2021 года и включающая в себя более 600 новых объектов: детских садов, школ, поликлиник, новых дорог, развязок и метро. 68 процентов программы направлено на развитие транспорта, — продолжил Марат Хуснуллин. — До 2024 года объем бюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры составит около 35 миллиардов евро.

Устойчивое финансирование Адресной инвестиционной программы не только гарантирует выполнение городских программ развития, но и обеспечивает стабильные рабочие места.

— А главным инвестором в строительство по-прежнему остаются граждане — более 1,7 триллиона рублей вложено в строительство недвижимости, — озвучил цифры заммэра. — Это обусловлено доверием москвичей реализуемой правительством Москвы стратегии городского развития, ее стабильности и устойчивому развитию.

Говоря об инфраструктуре, Марат Хуснуллин отметил, что к 2023 году в Москве произойдет настоящий прорыв в развитии транспортной системы. Протяженность метро и железных дорог составит тысячу километров: 555 километров метро и МЦК, 446 километров Московских центральных диаметров. Количество пересадок вырастет с 63 до 123.

— Будет построено 1300 километров новых дорог, — заявил он. — Масштабная программа развития метрополитена, включая запуск Московских центральных диаметров, в будущем выведет Москву в лидеры по плотности сети и станций метро.

Строительство метрополитена — приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры города. По объемам и динамике строительства метрополитена Москва является одним из лидеров среди мировых городов. Объем инвестиций в развитие городских территорий с появлением новых дорог и линий метро возрастет на 50 процентов. Будут продолжены работы по продлению существующих линий — Большой кольцевой, Некрасовской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской до Гольяново — и строительству новых веток в Коммунарку, в Рублево-Архангельское и через Бирюлево до поселения Рязановское. Большое кольцо метро — самый масштабный проект в истории московского метростроения. Это 70 километров линий и 31 станция.

Программа развития метрополитена утверждена и реализуется. Создан масштабный задел на будущее: в стадии проектирования 135 километров линий, 55 станций и 6 новых депо.

Перспектива нового строительства метро предусматривает фактическое удвоение существующей системы метрополитена. Сейчас программа выполнена на 65 процентов и обеспечит шаговую доступность метро для 90 процентов москвичей.

— Москва входит в тройку мировых лидеров по дорожно-транспортному строительству. Всего за восемь лет протяженность московских дорог выросла на 20 процентов, а количество инженерных сооружений — на 35 процентов, — сказал Марат Хуснуллин. Общая протяженность автодорог, построенных в этот период, равна восьми МКАД.

К 2023 году сдадут более 571 километра дорог, 150 тоннелей, мостов и эстакад. Строительство новых радиальных маршрутов через город станет ключевым проектом ближайших годов — три новые хорды и рокада. Москва — единственный в мире мегаполис, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий.

— Главным вызовом можно назвать увязку всей транспортной инфраструктуры в единое целое, — подчеркнул глава столичного Стройкомплекса.

Также среди мегапроектов заммэра выделил программу реновации, которая отвечает на ключевой запрос москвичей — иметь качественное и доступное жилье в кварталах высокого уровня комфорта. В программу включено 5173 многоквартирных дома.

По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москву признали городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Детские сады, школы и прочие социальные объекты города находятся в пешей доступности от жилья, а москвичам финансово доступны разные виды соцуслуг.

Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов. Социальные объекты стали ближе к горожанам в 75 процентах районов.

Социальная инфраструктура в Москве строится опережающими темпами. В 2011–2019 годах построено 580 социальных объектов, а в ближайшие три года запланировано строительство еще 197 социальных объектов. При этом более 40 процентов социальных объектов в Москве строятся за счет инвесторов.

— В целом на каждый рубль, вложенный в строительство инфраструктуры, город получает три рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы. Стройка обеспечивает развитие всех слагаемых комфортного мегаполиса, — отметил Марат Хуснуллин.

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