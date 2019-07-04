Информация о трещине в аквариуме столичного ТЦ не подтвердилась
Цилиндрический аквариум в столичном торговом центре «Авиапарк» дал протечку, недавно сообщили СМИ.
— 4 июля пошла трещина по стенке аквариума, она параллельна полу на высоте нескольких метров, — заявляли ТАСС представители ТЦ на Ходынском бульваре.
Высота аквариума в московском ТЦ достигает 23 метров. Угрозы обрушения не было, никто не пострадал.
— Одно из новостных агентств выпустило новость о том, что в аквариуме якобы трещина, но это ошибочная информация. У нас каждый год проходят 3-дневные плановые работы по замене герметика. Чтобы уложиться в эти три дня, работа ведется и ночью, и днем, — рассказал пресс-секретарь ТЦ «Авиапарк».
В это время возможны небольшие протечки, добавили в пресс-службе. Отмечается, ситуация находится под контролем.
С обитателями аквариума, как уточняется, все в порядке, им ничего не угрожает.
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